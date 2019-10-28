Yakışıklı oyuncu yıllar önceki fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Fatih Terim ile 22 yıl sonra aynı karede...

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medyadan paylaştığı 22 yıl önceki fotoğrafı ile ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde bir davette karşılaştığı Fatih Terim ile çocukluğunda çektirdiği fotoğrafı tekrar canlandıran oyuncu Kaan Yıldırım değişimi ile şaşırttı. 1997 yılında çocuk olarak Terim'in yanında poz veren Kaan Yıldırım, 2019 pozunu da yanına iliştirdi. Paylaşıma "22 senecik" diye yazan KaanYıldırım'a beğeni yağdı. Her iki fotoğrafta da dikkat çeken detay, Kaan Yıldırım'ın gülümsemesinin, yüz ifadesinin hiç değişmemiş olmasıydı. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın boşanma haberi herkesi şoke etmişti. Aşkları dizi setinde başlayan ve 3 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, tek celsede boşanmıştı. 32 yaşındaki Kaan Yıldırım'ı adı bir ara Demet Özdemir ile anılsa da aşk dedikoduları asılsız çıkmıştı... İşte yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...