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Haberler Galeri ‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:19

‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Bugün bir etkinliğe katılan Barış Arduç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin 'yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur' sorusuna Arduç jet yanıt verdi. İşte Barış Arduç'un muhabire verdiği o Gupse Özay yanıtı!

‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de evlendi.

‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!

Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

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‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bugün bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu Barış Arduç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur' sorusuna jet yanıt!

‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!

"DEZAVANTAJINI GUPSE ÖZAY GÖRÜYORDUR…" SORUSUNA JET YANIT

Bir muhabirin 'yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur' sorusuna Arduç jet yanıt verdi.

‘Yakışıklılığınızın dezavantajını Gupse Özay görüyordur’ sorusuna jet yanıt! Barış Arduç : Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim!

"DÜNYANIN EN HOŞ KADINIYLA BİRLİKTEYİM"

Arduç soruyu soran muhabire, "Esasında dünyanın en hoş kadınıyla beraberim' yanıtını vererek eşini bir kez daha ne kadar çok sevdiğini ortaya koydu.

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