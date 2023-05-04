Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar ’Tiny House’ ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

Boş buldukları kamu alanlarına bile 'tiny house' konduran var. Bu, Trakya'da da trend olunca, geçtiğimiz günlerde Edirne Valiliği, tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası istendi.

Valilik ayrıca tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına denetimlerin sıkı şekilde yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.

'Tiny house' alacaklar önce satın alacakları ya da kiralayacakları arazilerin bu küçük evleri kondurmaya uygun imar durumunun olup olmadığını belediyelerden öğrenmeli.

Aksi takdirde para ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Tarlalara çok katlı evler yapılırken tarım alanlarının öneminden, imar kirliliğinden bahseden yoktu!