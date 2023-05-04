Giriş Tarihi: 04.05.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
06:52
Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar 'Tiny House' ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!
Ucuz ev, tatil, yazlık isteyenlerin yeni gözdesi karavanlar ve tiny house'lar! Boş buldukları kamu alanlarına bile bu evleri konduranlar, belediyeleri canından bezdirmiş durumda. Tatili bedavaya getirmek, ucuza yazlık sahibi olmak isteyenler, imarsız arazilere Gülen Adam filmindeki Kemal Sunal gibi tekerlekli ev (tiny house) dikmeye başladı. Turizmciler kendilerine rakip gördükleri için, belediyeler ise imar kirliliği nedeniyle 'tiny house'lardan rahatsız!