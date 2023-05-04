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Giriş Tarihi: 04.05.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 06:52

Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar 'Tiny House' ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

Ucuz ev, tatil, yazlık isteyenlerin yeni gözdesi karavanlar ve tiny house'lar! Boş buldukları kamu alanlarına bile bu evleri konduranlar, belediyeleri canından bezdirmiş durumda. Tatili bedavaya getirmek, ucuza yazlık sahibi olmak isteyenler, imarsız arazilere Gülen Adam filmindeki Kemal Sunal gibi tekerlekli ev (tiny house) dikmeye başladı. Turizmciler kendilerine rakip gördükleri için, belediyeler ise imar kirliliği nedeniyle 'tiny house'lardan rahatsız!

MEVLÜT TEZEL
Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar ’Tiny House’ ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

Tarım arazileri Tiny House ve karavan işgali altında!

Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar ’Tiny House’ ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

2022'de Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türkiye'ye gelen Rusların sayısı yüzde 11,4 artarak 5,2 milyona çıkmıştı.
Birinci sırada ise 5,6 milyon turistle Almanya yer alıyordu.
Ve şimdi Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 2023 yazında Rusya ile Türkiye'ye arasındaki uçuş sayısının yüzde 50 artacağını açıkladı.
62 güzergâhta haftada 720'den fazla sefer planlanıyor.Yani bu yaz Türkiye'ye Rus turist yağacak ve Almanya'yı geçecekler.
Turizm sektörü adına güzel bir gelişme. Umarım bu Rus akınından yerli turistler fazla etkilenmezler!
Çünkü turist geldikçe otel fiyatları artıyor da! Döviz kurundaki olası artışı da hesaba katarsak Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapmayı planlayanlar, Rus akınını da hesaba katarak oda ayırtmalı!
Otellerde boş oda bulmak çok zor olacak gibi gözüküyor.
Aslında otellerde Türkler için kontenjan ayrılmalı.
Bu konuda deneyimli olan Fransa örnek alınabilir.

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Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar ’Tiny House’ ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

TÜRKLER NE YAPACAK?
Otellerde yer bulamayan Türkler son dönemde karavan tatiline yöneldi.
Karavan fiyatları yükselişte ama otel tatiline göre ekonomik açıdan avantajlı.

Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar ’Tiny House’ ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

Bütçesi fazla olanlar ise 'tiny house' alıyor.
Geçtiğimiz yıla kadar insanlar küçük bir tarla ya da arazi alarak veya arsa kiralayarak bu küçük evleri istedikleri yerlere taşıyorlardı.
Ege ve Akdeniz bölgesinde turizmciler 'tiny house'ları kendilerine rakip görmeye başladı!

Yaktın bizi Kemal Sunal! İmarsız tarlalar ’Tiny House’ ile doldu belediyeler ve otelciler isyanda!

Boş buldukları kamu alanlarına bile 'tiny house' konduran var. Bu, Trakya'da da trend olunca, geçtiğimiz günlerde Edirne Valiliği, tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası istendi.
Valilik ayrıca tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına denetimlerin sıkı şekilde yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.
'Tiny house' alacaklar önce satın alacakları ya da kiralayacakları arazilerin bu küçük evleri kondurmaya uygun imar durumunun olup olmadığını belediyelerden öğrenmeli.
Aksi takdirde para ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.
Tarlalara çok katlı evler yapılırken tarım alanlarının öneminden, imar kirliliğinden bahseden yoktu!

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