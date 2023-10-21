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Haberler Galeri Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaya ve Suna yakınlaşıyor, Ferit’in Sultan’la birlikteliği ortaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:30

Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaya ve Suna yakınlaşıyor, Ferit’in Sultan’la birlikteliği ortaya çıkıyor!

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 27 Ekim Cuma akşamı 42. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Fragmanda, Pelin ve Zerrin'in geri dönmesiyle Nükhet'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Sultan'ın, Seyran'a gizli gizli ilaç verdiğini öğrenen Ferit' deliye dönüp İfakat'ın kapısını çalıyor. İfakat ise Ferit'i Sultan'la tehdit ediyor. Öte yandan Kaya ve Suna'nın yakınlaştığı görülüyor. İşte, Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti-kareleri…

Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı şoke etti! Pelin ve Zerrin geri dönüyor, Kaya ve Suna yakınlaşıyor!

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı izleyiciyle buluştu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi oyuncuları buluşturan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni bölüm fragmanında; Pelin annesi Zerrin ile birlikte geri dönüyor. Pelin'in hastane sahnesi hamile iddialarını güçlendirirken Nükhet'in rol yaptığı ortaya çıkıyor. Kaya ve Suna'nın yakınlaşma sahneleri fragmana damga vururken Ferit'in Sultan'la neler yaşadığı merak konusu! İşte, Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüm fotoğrafları.

Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı şoke etti! Pelin ve Zerrin geri dönüyor, Kaya ve Suna yakınlaşıyor!

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE

Star TV ile Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanını izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/42-bolum-3-fragman-27-ekim-cuma

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Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı şoke etti! Pelin ve Zerrin geri dönüyor, Kaya ve Suna yakınlaşıyor!

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır.

Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı şoke etti! Pelin ve Zerrin geri dönüyor, Kaya ve Suna yakınlaşıyor!

Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar.

Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı şoke etti! Pelin ve Zerrin geri dönüyor, Kaya ve Suna yakınlaşıyor!

İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır.

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