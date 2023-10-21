Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaya ve Suna yakınlaşıyor, Ferit’in Sultan’la birlikteliği ortaya çıkıyor!

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 27 Ekim Cuma akşamı 42. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Fragmanda, Pelin ve Zerrin'in geri dönmesiyle Nükhet'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Sultan'ın, Seyran'a gizli gizli ilaç verdiğini öğrenen Ferit' deliye dönüp İfakat'ın kapısını çalıyor. İfakat ise Ferit'i Sultan'la tehdit ediyor. Öte yandan Kaya ve Suna'nın yakınlaştığı görülüyor. İşte, Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti-kareleri…