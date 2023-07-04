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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:06

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...

Yalı Çapkını dizisinde Pelo'ya hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Daha önce Çarpışma, Yasak Elma gibi dizilerde boy gösteren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman Instagram halleriyle de hayran bırakıyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Dizisinin sezon finali sonrası soluğu tatilde alan Buçe Buse Kahraman bikinili pozlarıyla yaktı geçti. İşte Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın parmak ısırtan tatil pozları...

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...

Genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, ekranlarda ilk Çarpışma dizisiyle görünmüştü. Sonrasında Yasak Elma'da Yıldız'ın eski eşlerinde Halit Argun'un küçük kızı Lila karakteriyle ünlenmişti. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Pelo olarak izlediğimiz Buçe Buse Kahraman adından fazlaca söz ettiriyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın sevgilisi Pelo'ya hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.

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Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...

Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman Instagram halleriyle de hayran bırakıyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...

Dizisinin sezon finali sonrası soluğu tatilde alan Buçe Buse Kahraman bikinili pozlarıyla yaktı geçti.

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