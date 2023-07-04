Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:01
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
10:06
Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle parmak ısırttı! Buçe Buse Kahraman mavi bikinisiyle sere serpe...
Yalı Çapkını dizisinde Pelo'ya hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Daha önce Çarpışma, Yasak Elma gibi dizilerde boy gösteren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman Instagram halleriyle de hayran bırakıyor. 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduruyor. Dizisinin sezon finali sonrası soluğu tatilde alan Buçe Buse Kahraman bikinili pozlarıyla yaktı geçti. İşte Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın parmak ısırtan tatil pozları...