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Haberler Galeri Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal'ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:48

Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal'ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar tatilde... Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti denizdeki romantik halleriyle düşman çatlatmıştı. Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi. Yanık teni ile sere serpe poz veren Sinem Kobal ilgi odağı oldu...

Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal’ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...

Mutluluklarını kızları Leyla ve Lalin ile taçlandıran sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...

Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal’ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...

Ailecek tatilde olan çiftin son olarak romantik görüntüleri kameralara yansımıştı...

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Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal’ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...

Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi.

Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal’ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...

Yanık teni ile sere serpe poz veren Sinem Kobal ilgi odağı oldu...

Yanık teni ile verdiği pozlar mest etti! Sinem Kobal’ın sere serpe pozlarına annesi de kayıtsız kalmadı...
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