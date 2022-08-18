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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler 'Güler Ökten'e yıllar acımamış' dedi!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 16:51

Yaprak Dökümü'nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler 'Güler Ökten'e yıllar acımamış' dedi!

"Yaprak Dökümü" dizisinde gelin ve kaynanayı oynayan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, 12 yıl sonra bir araya geldi. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip edenler bugün sürpriz bir paylaşım ile karşılaştı. Yıldırımlar, yıllar sonra "Yaprak Dökümü" dizisinde 'Cevriye' karakterini oynayan kaynanası Güler Ökten ile buluştu. İkili, o anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncuların zaman içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu. Güler Ökten'i görenler, "yıllar acımamış" yorumlarında bulundu. İşte Yaprak Dökümü'nün yıldızları Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten'in son halleri...

Yaprak Dökümü’nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler ’Güler Ökten’e yıllar acımamış’ dedi!

Bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. O dizilerden biri de "Yaprak Dökümü".

Yaprak Dökümü’nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler ’Güler Ökten’e yıllar acımamış’ dedi!

Yaprak Dökümü dizisi yayınlanalı yıllar geçse de oyuncuları zaman zaman merak konusu oluyor, yaptıkları paylaşımlar ile gündeme geliyor.

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Yaprak Dökümü’nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler ’Güler Ökten’e yıllar acımamış’ dedi!

O isimlerden biri de dizide gelin-kaynanayı oynayan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten oldu.

Yaprak Dökümü’nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler ’Güler Ökten’e yıllar acımamış’ dedi!

Şu sıralar Londra'da olan Yaprak Dökümü dizisinin Fikret'i başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, dizideki kayınvalidesini canlandıran usta isim Güler Ökten ile bir araya geldi.

Yaprak Dökümü’nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler ’Güler Ökten’e yıllar acımamış’ dedi!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

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