Yaprak Dökümü’nün gelin-kaynanası yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar paylaştı görenler ’Güler Ökten’e yıllar acımamış’ dedi!

Giriş Tarihi: 18.08.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 16:51

"Yaprak Dökümü" dizisinde gelin ve kaynanayı oynayan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, 12 yıl sonra bir araya geldi. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip edenler bugün sürpriz bir paylaşım ile karşılaştı. Yıldırımlar, yıllar sonra "Yaprak Dökümü" dizisinde 'Cevriye' karakterini oynayan kaynanası Güler Ökten ile buluştu. İkili, o anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncuların zaman içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu. Güler Ökten'i görenler, "yıllar acımamış" yorumlarında bulundu. İşte Yaprak Dökümü'nün yıldızları Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten'in son halleri...