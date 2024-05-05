Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" Sosyal medya Huri Deniz'i konuştu!

Yargı ile kariyerinin zirvesini yaşayan Pınar Deniz'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Pınar Deniz'in en az kendi kadar güzel bir de ablası olduğunu biliyor muydunuz? Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz sosyal medyayı salladı...