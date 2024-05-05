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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" Sosyal medya Huri Deniz'i konuştu!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 06:39

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" Sosyal medya Huri Deniz'i konuştu!

Sosyal medyanın konuştuğu dizi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından markaj altında alındı. Güzel oyuncunun ailesi de oldukça merak ediliyor. En dikkat çeken ise Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Yok artık Pınar zannettim'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Çabuk ablamın güzelliğine bakın Sosyal medya Huri Deniz’i konuştu!

Yargı ile kariyerinin zirvesini yaşayan Pınar Deniz'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Pınar Deniz'in en az kendi kadar güzel bir de ablası olduğunu biliyor muydunuz? Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz sosyal medyayı salladı...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Çabuk ablamın güzelliğine bakın Sosyal medya Huri Deniz’i konuştu!

3. sezonu ile ekranlara veda edecek olan Yargı için geri sayım başladı. Heyecanın doruklarda olduğu birkaç bölüm sonra final yapacak.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Çabuk ablamın güzelliğine bakın Sosyal medya Huri Deniz’i konuştu!

Sosyal medyanın konuştuğu dizi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürmüş, sırılsıklam aşık olan ikili hakkında evlilik haberleri gündeme gelmişti.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Çabuk ablamın güzelliğine bakın Sosyal medya Huri Deniz’i konuştu!

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım sonrasında ise gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmıştı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası Huri çıktı! Çabuk ablamın güzelliğine bakın Sosyal medya Huri Deniz’i konuştu!

Çift şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor. İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında.

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