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Haberler Galeri Yargı'nın Laçin'i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 15:59

Yargı'nın Laçin'i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!

Sevilen oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Yargı" dizisinde Yekta'nın eşi Laçin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilgün Türksever sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı'nın Laçin'i olarak büyük beğeni toplayan Nilgün Türksever özel hayatı ile merak edilen isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nilgün Türksever'in meğer eşi de ünlüymüş. Nilgün Türksever'in yakışıklı oyuncu ile evli olduğunui ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Ozan ve Bade adında iki çocuğu olan Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in oyuncu eşi...

Yargı’nın Laçin’i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!

Son dönemin sevilen dizilerinden Yargı'nın dikkat çeken karakterlerinden Laçin; Engin'in annesi, Yekta'nın eşi olarak ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncu Nilgün Türksever canlandırdığı karakterle gündemde...

Yargı’nın Laçin’i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!

Sevilen oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Yargı" dizisinde Yekta'nın eşi Laçin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilgün Türksever sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Yargı’nın Laçin’i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!

Yargı'nın Laçin'i olarak büyük beğeni toplayan Nilgün Türksever özel hayatı ile merak edilen isimlerden oldu.

Yargı’nın Laçin’i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nilgün Türksever'in meğer eşi de ünlüymüş.

Yargı’nın Laçin’i eşi ünlü oyuncu çıktı! Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!

Nilgün Türksever'in yakışıklı oyuncu ile evli olduğunui ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

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