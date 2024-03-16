Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yargı'nın Mercan'ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 06:38

Yargı'nın Mercan'ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!

Yargı dizisinde Ceylin ile Ilgaz'ın kızları Mercan'a hayat veren küçük yıldız Eylül Uğuz sevimliliği ve performansı ile kalpleri ısıtıyor... Yargı dizisinde Mercan karakteriyle tanıdığımız çocuk oyuncu Eylül Uğuz sosyal medyada gündem oldu. Daha önce atv'nin sevilen dizisi "Küçük Bir Gün Işığı" da rol alan Eylül Uğuz, şimdilerde Yargı'da Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterlerinin minik kızı Mercan karakterine hayat veriyor. 7 yaşındaki Eylül Uğuz'un hayatı merak konusunu oldu. Minik Eylül'ün ablasının da kendisi gibi çocuk ünlü olduğunu duyanlar şaşırıyor. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşler sosyal medyanın gündeminde. İşte Eylül Uğuz'un kendisi gibi oyuncu olan ablası…

Yargı’nın Mercan’ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!

Yargı dizisinde Mercan rolüyle izlediğimiz çocuk oyuncu Eylül Uğuz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Eylül Uğuz, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Minik yıldızın hayatı merak konusu oldu

Yargı’nın Mercan’ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!

25 Eylül 2017 doğumlu olan oyuncu, daha önce "Küçük Bir Gün Işığı" adlı dizide rol aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı’nın Mercan’ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!

Ayrıca reklam filmlerinden de tanıdığımız minik oyuncu sevimli halleriyle ilgi odağı oluyor.

Yargı’nın Mercan’ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!

Ceylin'le Ilgaz'ın kızı Mercan (Eylül Uğuz) hakkında şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Yargı’nın Mercan’ı minik yıldız Eylül Uğuz’un ablası da ünlüymüş! O da çocuk oyuncu!

7 yaşındaki Eylül'ün kendisi gibi ünlü bir de ablası var.

SON DAKİKA