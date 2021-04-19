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Haberler Galeri Yasak aşk krizinde yeni iddialar! Hadise'nin yasak aşkını ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:13

Yasak aşk krizinde yeni iddialar! 'nin yasak aşkını ablası biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası ile ilgili yeni iddialar çok konuşulacak türden! Türk müziğinin güçlü seslerinden , 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının 'den de arkadaşı şarkıcı olduğu söylenmişti. Hadise'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı lakaplı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Öte yandan Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası 'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında... İşte Ebru Gündeş'in eşi ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiasının ayrıntıları...

Yasak aşk krizinde yeni iddialar! Hadise'nin yasak aşkını ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası ile ilgili yeni iddialar çok konuşulacak türden! Türk müziğinin güçlü seslerinden , 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

Yasak aşk krizinde yeni iddialar! Hadise'nin yasak aşkını ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...

Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve 'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının 'den de arkadaşı şarkıcı olduğu söylenmişti.

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Yasak aşk krizinde yeni iddialar! Hadise'nin yasak aşkını ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...

'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı lakaplı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Yasak aşk krizinde yeni iddialar! Hadise'nin yasak aşkını ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...

Öte yandan ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası 'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında...

Yasak aşk krizinde yeni iddialar! Hadise'nin yasak aşkını ablası Hülya Açıkgöz biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün 'ima'lı paylaşımı...

İşte 'in eşi ile 'nin yasak aşk yaşadığı iddiasının ayrıntıları...

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