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Haberler Galeri ‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…
Giriş Tarihi: 13.02.2025 00:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:33

‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

Ünlü sanatçı Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 2023 yılında kanser teşhisi konan Tanyeli, için bugün özel bir gün düzenlendi. 'Tanyeli için kalplerimiz 1 olsun' konseri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu anlamlı gecede Çağla Şıkel ve Saba Tümer sunuculuk yaparken Hakan Altun'dan Zara'ya, Yıldız Tilbe'den ENBE Orkestrası'na kadar birçok ünlü isim gecede sahne aldı. İşte Tanyeli için düzenlenen anlamlı gecede yaşananlar!

‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

Ünlü sanatçı Tanyeli'ye 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konuldu. Sanatçı bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Zara, Hakan Altun gibi birçok ünlü isim Tanyeli'ye bu süreçte destek olurken bugün Tanyeli için bir de anlamlı gece düzenlendi.

‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

'Tanyeli için kalplerimiz 1 olsun' konseri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

Bu anlamlı gecede Çağla Şıkel ve Saba Tümer sunuculuk yaparken Hakan Altun'dan Zara'ya, Yıldız Tilbe'den ENBE Orkestrası'na kadar birçok ünlü isim gecede sahne aldı.

‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

"HERKESE DERS VERİYOR"

Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saba Tümer, Tanyeli için "Ben Tanyeli'nin mücadelesini takdir ediyorum. Gerçekten herkese bir ders veriyor. Hepimize bir ders veriyor, Tanyeli mücadelesiyle. Çok istedi bu akşam burada olmak, bizlerle beraber olmak ama işte sağlık sebepleriyle gelmemesi zaten daha uygun. Daha yeni influenza atlattı kadıncağız. Onun için kalbimiz onunla" diye konuştu.

"YAŞAMA SIKI SIKI TUTUNDU"

Ünlü manken Çağla Şıkel, "Onu kişisel olarak tanımazken müthiş bir savaşçıyla karşı karşıya kaldım. Bu yolculuğu, zor yolculuğu boyunca aslında Saba'nın söylediği gibi bize çok fazla şey öğretmedi, sorgulattı. Birçok bu hastalıkla savaşan insanın da aynı zamanda umut olduğu olmaya da devam ediyor. Bizde az önce Saba'nın söylediği gibi burada olmak, ona bir parça destek olabilmek için gerçekten olabildiğiniz çok mutluyuz. Yaşama sıkı sıkı tutundu. Acil şifalar diliyorum. Bir an önce iyileşmesini ve böyle güzel organizasyonlarda yan yana olabilmeyi diliyorum" dedi.

‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

Zara, ise sahne sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Zara, Tanyeli'nin konsere gelmemesi için onu caydırmaya çalıştıklarından ve konsere gelmek, burada olmak istediğinden bahsetti.

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