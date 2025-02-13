‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

"HERKESE DERS VERİYOR"

Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saba Tümer, Tanyeli için "Ben Tanyeli'nin mücadelesini takdir ediyorum. Gerçekten herkese bir ders veriyor. Hepimize bir ders veriyor, Tanyeli mücadelesiyle. Çok istedi bu akşam burada olmak, bizlerle beraber olmak ama işte sağlık sebepleriyle gelmemesi zaten daha uygun. Daha yeni influenza atlattı kadıncağız. Onun için kalbimiz onunla" diye konuştu.

"YAŞAMA SIKI SIKI TUTUNDU"

Ünlü manken Çağla Şıkel, "Onu kişisel olarak tanımazken müthiş bir savaşçıyla karşı karşıya kaldım. Bu yolculuğu, zor yolculuğu boyunca aslında Saba'nın söylediği gibi bize çok fazla şey öğretmedi, sorgulattı. Birçok bu hastalıkla savaşan insanın da aynı zamanda umut olduğu olmaya da devam ediyor. Bizde az önce Saba'nın söylediği gibi burada olmak, ona bir parça destek olabilmek için gerçekten olabildiğiniz çok mutluyuz. Yaşama sıkı sıkı tutundu. Acil şifalar diliyorum. Bir an önce iyileşmesini ve böyle güzel organizasyonlarda yan yana olabilmeyi diliyorum" dedi.