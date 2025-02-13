‘Yaşama sıkı sıkı tutundu!’ Tanyeli’nin özel gecesine ünlü akını! Çağla Şıkel’den Zara’ya, Yıldız Tilbe’den Hakan Altun’a…

Giriş Tarihi: 13.02.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
00:33
Ünlü sanatçı Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 2023 yılında kanser teşhisi konan Tanyeli, için bugün özel bir gün düzenlendi. 'Tanyeli için kalplerimiz 1 olsun' konseri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu anlamlı gecede Çağla Şıkel ve Saba Tümer sunuculuk yaparken Hakan Altun'dan Zara'ya, Yıldız Tilbe'den ENBE Orkestrası'na kadar birçok ünlü isim gecede sahne aldı. İşte Tanyeli için düzenlenen anlamlı gecede yaşananlar!