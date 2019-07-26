Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

Bir dönemin ünlü oyuncularından olan , oyunculukla yakaladığı popülerliğini şimdilerde moda ile ilgili yaptığı paylaşımlarla devam ettiriyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan, son olarak yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakan Yasemin Özilhan, bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Yasemin Özilhan'ın bu görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kimi ünlü makyajsız poz vermekten kaçınırken Yasemin Özilhan, makyajsız halini paylaşarak cesaretiyle övgüleri topladı. İşte Yasemin Özilhan ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 12:12
Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

HANDE ERÇEL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

HANDE ERÇEL

Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

ADRIANA LIMA

Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

ADRIANA LIMA

Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

DEMET AKALIN

Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

DEMET AKALIN

BİZE ULAŞIN