Yasemin Özilhan'ın bu hali hayret ettirdi! Yasemin Özilhan...

Bir dönemin ünlü oyuncularından olan Yasemin Özilhan, oyunculukla yakaladığı popülerliğini şimdilerde moda ile ilgili yaptığı paylaşımlarla devam ettiriyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan, son olarak yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzelliği ve zarafetiyle hayran bırakan Yasemin Özilhan, bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Yasemin Özilhan'ın bu görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kimi ünlü makyajsız poz vermekten kaçınırken Yasemin Özilhan, makyajsız halini paylaşarak cesaretiyle övgüleri topladı. İşte Yasemin Özilhan ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 26.07.2019
11:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
12:12