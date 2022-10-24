Giriş Tarihi: 24.10.2022 08:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
08:04
Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar'dan 'eskort' açıklaması!
Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Reha Muhtar, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle hakkında çıkan 'eskort' iddialarını yalanladı. Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" dedi.