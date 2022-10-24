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Haberler Galeri Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar'dan 'eskort' açıklaması!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 08:04

Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar'dan 'eskort' açıklaması!

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Reha Muhtar, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle hakkında çıkan 'eskort' iddialarını yalanladı. Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" dedi.

Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar’dan ’eskort’ açıklaması!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 'eskort' tuttuğu iddialarına karşı sosyal medya hesabından yatak odasının videosunu paylaştı.

Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar’dan ’eskort’ açıklaması!

Reha Muhtar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" ifadelerini kullandı.

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Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar’dan ’eskort’ açıklaması!

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar’dan ’eskort’ açıklaması!

Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

Yatak odasından görüntü paylaştı! Reha Muhtar’dan ’eskort’ açıklaması!

GÖRÜŞMELERİ TEHLİKELİ
Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.

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