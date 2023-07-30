Giriş Tarihi: 30.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 10:02

"Yazık etmiş güzelliğine" Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Oyuncu Tülin Ece, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini oynamış ve benzerlikleri çok konuşulmuştu. Daha sonra Sefirin Kızı dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Tülin Ece de estetik mağdurları kervanına katıldı. Yüzündeki değişimin yanı sıra saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Tülin Ece bir de üstüne aşırı zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyada oyuncu Tülin Ece'nin son haline yorum yağdı. Hayal kırıklığına uğrayan hayranları Tülin Ece'nin değişimine "Yazık etmiş güzelliğine" "İnsan bunu kendine neden yapar" "parayla satın alınan çirkinlik" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tülin Ece'nin son hali...