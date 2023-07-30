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Haberler Galeri "Yazık etmiş güzelliğine" Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 10:02

"Yazık etmiş güzelliğine" Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Oyuncu Tülin Ece, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini oynamış ve benzerlikleri çok konuşulmuştu. Daha sonra Sefirin Kızı dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Tülin Ece de estetik mağdurları kervanına katıldı. Yüzündeki değişimin yanı sıra saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Tülin Ece bir de üstüne aşırı zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyada oyuncu Tülin Ece'nin son haline yorum yağdı. Hayal kırıklığına uğrayan hayranları Tülin Ece'nin değişimine "Yazık etmiş güzelliğine" "İnsan bunu kendine neden yapar" "parayla satın alınan çirkinlik" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tülin Ece'nin son hali...

Yazık etmiş güzelliğine Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Ufak Tefek Cinayetler dizisi bir dönemin en popüler yapımlarındandı. Dizinin efsane karakterlerinden biri de Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Merve idi. Gürbüz'ün gençliğini ise benzerlikleri oldukça şaşırtıcı olan oyuncu Tülin Ece oynamıştı. Oyuncu Tülin Ece, şimdi bırakın Aslıhan Gürbüz'ü kendine bile benzemiyor...

Yazık etmiş güzelliğine Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Sefirin Kızı dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken Tülin Ece de estetik mağdurları kervanına katıldı.

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Yazık etmiş güzelliğine Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Yüzündeki değişimin yanı sıra saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Tülin Ece bir de üstüne aşırı zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü.

Yazık etmiş güzelliğine Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Sosyal medyada oyuncu Tülin Ece'nin son haline yorum yağdı.

Yazık etmiş güzelliğine Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

İşte Tülin Ece'nin son hali...

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