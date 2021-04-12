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Haberler Galeri Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:39

Yeni 'Kara Melek' ! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay ile bambaşka biri oldu!

Gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu 'ın sırrı ortaya çıktı. Yeni dizisi hakkında konuşma yasağının olduğunu dile getiren Tuvana Türkay ile bir dönemin unutulmaz karakterlerinden 'Kara Melek'e benzetildi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicinin beğenisini kazanan için imaj tazeledi. Yeni görüntüsü ile 'Kara Melek'i andıran Tuvana Türkay'ın yeni dizisinde nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu. İşte ...

Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!

Gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu 'ın sırrı ortaya çıktı. Yeni dizisi hakkında konuşma yasağının olduğunu dile getiren Tuvana Türkay ile bir dönemin unutulmaz karakterlerinden 'Kara Melek'e benzetildi.

Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. tanınmaz halde objektiflere yakalanan Tuvana Türkay, fotoğrafının çekildiğini fark edince köşe bucak kaçmıştı.

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Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!

Konuşmasının yasak olduğunu söyleyen 'ın yüzünü gizlemesi akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirmişti.

Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicinin beğenisini kazanan yeni dizisi için imaj tazeledi.

Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!

Yeni görüntüsü ile 'Kara Melek'i andıran 'ın yeni dizisinde nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

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