Yeni 'Kara Melek' Tuvana Türkay! Sırrı ortaya çıktı... Oyuncu Tuvana Türkay yeni imajı ile bambaşka biri oldu!

Gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu Tuvana Türkay'ın sırrı ortaya çıktı. Yeni dizisi hakkında konuşma yasağının olduğunu dile getiren Tuvana Türkay yeni imajı ile bir dönemin unutulmaz karakterlerinden 'Kara Melek'e benzetildi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicinin beğenisini kazanan Tuvana Türkay yeni dizisi için imaj tazeledi. Yeni görüntüsü ile 'Kara Melek'i andıran Tuvana Türkay'ın yeni dizisinde nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu. İşte Tuvana Türkay'ın yeni imajı...