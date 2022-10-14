Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:48

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 400'ü aşkın filmde oynayan Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk veren, komedi – mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Usta oyuncu bakkalıktan iş adamlığına, doktorluktan hakimliğe kadar bir çok rolün hakkını vermişti. Genelde iyi adam rollerinde olsa da uyanık karakterlerle de hafızalara kazınan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı....

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Bir çok rolün üstesinden gelen usta oyuncu uyanık karakterlerler de hafızalara kazınmıştı. Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Yeşilçam'ın müdaavim oyuncularından olan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA