Giriş Tarihi: 07.05.2023 14:44
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 400'ü aşkın filmde oynayan Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek komedi – mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Genelde iyi adam rollerinde olsa da arada uyanık karakterlerle de hafızalarda iz bırakan usta oyuncunun kendisinden de ünlü iki oğlu olduğunu biliyor muydunuz?