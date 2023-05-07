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Giriş Tarihi: 07.05.2023 14:44

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 400'ü aşkın filmde oynayan Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek komedi – mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Genelde iyi adam rollerinde olsa da arada uyanık karakterlerle de hafızalarda iz bırakan usta oyuncunun kendisinden de ünlü iki oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Onu kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile tanıdık. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Renan Fosforoğlu bakkalıktan iş adamlığına, doktorluktan hakimliğe kadar bir çok rolün hakkını sonuna kadar vermişti.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Yeşilçam'ın müdaavim oyuncularından olan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı.

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Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu...

1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

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