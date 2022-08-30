Canlandırdığı her karaktere renk veren, komedi – mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunan Renan Fosforoğlu, bakkalıktan İş adamlığına, doktorluktan hakimliğe kadar bir çok rolün hakkını verdi. Genelde iyi adam rollerinde olsa da uyanık karakterlere de can vermişti. Kıvır Kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.