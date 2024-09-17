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Haberler Galeri Yeşilçam'ın Bayan Popo'su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler “Yıllar acımasız” dedi
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:25

Yeşilçam'ın Bayan Popo'su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler “Yıllar acımasız” dedi

63 yaşındaki Sevtap Parman, bir dönem cesur pozlarıyla meydan okuyordu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer ve daha birçok önemli oyuncu ile kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman, şimdi tanınmaz halde. Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü yıldızın sosyal medyada eski fotoğrafları gündem oldu. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler Yıllar acımasız dedi

Bir dönem Yeşilçam'ın zirvesinde olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler Yıllar acımasız dedi

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın Bayan Popo’su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler Yıllar acımasız dedi

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler Yıllar acımasız dedi

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler Yıllar acımasız dedi

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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