Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
10:25
Yeşilçam'ın Bayan Popo'su olarak bilinen Sevtap Parman bakın şimdi ne halde! Cazibe kraliçesini görenler “Yıllar acımasız” dedi
63 yaşındaki Sevtap Parman, bir dönem cesur pozlarıyla meydan okuyordu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer ve daha birçok önemli oyuncu ile kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman, şimdi tanınmaz halde. Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü yıldızın sosyal medyada eski fotoğrafları gündem oldu. İşte Sevtap Parman'ın son hali...