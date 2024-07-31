Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:40
Yeşilçam'ın Bayan Popo'su Sevtap Parman "Yıllar ona da acımamış" dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...
Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın yaşı ilerledikçe yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman'ın son halini görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. 63 yaşında olan cüretkar sahnelerin kadını Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. İşte Sevtap Parman'ın son hali...