Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam'ın Bayan Popo'su Sevtap Parman "Yıllar ona da acımamış" dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:40

Yeşilçam'ın Bayan Popo'su Sevtap Parman "Yıllar ona da acımamış" dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın yaşı ilerledikçe yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman'ın son halini görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. 63 yaşında olan cüretkar sahnelerin kadını Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su Sevtap Parman Yıllar ona da acımamış dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri "zaman acımasız" dedirtiyor...

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su Sevtap Parman Yıllar ona da acımamış dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın Bayan Popo’su Sevtap Parman Yıllar ona da acımamış dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su Sevtap Parman Yıllar ona da acımamış dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın Bayan Popo’su Sevtap Parman Yıllar ona da acımamış dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

SON DAKİKA