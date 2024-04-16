Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi şimdilerde tanınmaz halde! İşte ’Bayan Popo’ Sevtap Parman’ın son hali...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
06:45
Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 63 yaşında olan cüretkar sahnelerin kadını Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. İşte bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman'ın son hali...