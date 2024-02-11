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Haberler Galeri Yeşilçam'ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer 'Bayan Popo' 62 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 06:50

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer 'Bayan Popo' 62 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali...

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. İşte bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer ’Bayan Popo’ 62 yaşındaki Sevtap Parman’ın son hali...

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer ’Bayan Popo’ 62 yaşındaki Sevtap Parman’ın son hali...

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer ’Bayan Popo’ 62 yaşındaki Sevtap Parman’ın son hali...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer ’Bayan Popo’ 62 yaşındaki Sevtap Parman’ın son hali...

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesini şimdi tanımak çok zor! İşte nam-ı diğer ’Bayan Popo’ 62 yaşındaki Sevtap Parman’ın son hali...

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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