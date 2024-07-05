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Haberler Galeri Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu
Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 07:09

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu

Duayen oyuncu İzzet Günay'dan gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzmüştü. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu İzzet Günay, Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. İzzet Günay, geçtiğimiz hafta Gümüşlük'te yürüyüş yaparken ayağı takılıp yere düşmüştü. Sağlığına kavuşan usta oyuncu önceki akşam Yalıkavak'ta görüntülendi. İşte usta oyuncu İzzet Günay'ın son sağlık durumu

EVREN ABDULLAHOĞLU
Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu

Bodrum'da yaşayan usta oyuncu İzzet Günay hastaneye kaldırılmıştı.

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay, geçtiğimiz hafta Gümüşlük'te yürüyüş yaparken ayağı takılıp yere düşmüştü.

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Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu

Sağlığına kavuşan usta oyuncu önceki akşam Yalıkavak'ta görüntülendi.

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu
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Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu

İZZET GÜNAY KİMDİR?

1934 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptı. Kırık Plak ve Varan Bir adlı filmlerle sinemaya geçti

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