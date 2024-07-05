Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:09
Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Usta oyuncudan yeni haber var! İşte son sağlık durumu
Duayen oyuncu İzzet Günay'dan gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzmüştü. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu İzzet Günay, Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. İzzet Günay, geçtiğimiz hafta Gümüşlük'te yürüyüş yaparken ayağı takılıp yere düşmüştü. Sağlığına kavuşan usta oyuncu önceki akşam Yalıkavak'ta görüntülendi. İşte usta oyuncu İzzet Günay'ın son sağlık durumu…