HaberlerGaleriYeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Türk sinemasının en güzel kötü kadınlarından Suzan Avcı'ya sosyal medyadan beğeni yağdı...
Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Türk sinemasının en güzel kötü kadınlarından Suzan Avcı'ya sosyal medyadan beğeni yağdı...
Yeşilçam'ın hayat verdiği kötü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Suzan Avcı son hali ile ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın fettan güzellerinden Suzan Avcı kızıBinnaz Avcı'nın Instagram hesabında ortaya çıktı. Binnaz Avcı'nın annesi Suzan Avcı'nın fotoğrafını paylaşması ile gündem oldu. Suzan Avcı, 367 film ve sayısız tiyatro oyununda oynadı. Şimdilerde 83 yaşında olan usta oyuncu geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Suzan Avcı'nın yıllara meydan okuyan güzelliğine hayranlarından beğeni yağdı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Suzan Avcı'nın son hali...
Giriş Tarihi: 20.10.2020
14:39
Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
14:58
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