Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı…‘Yadigar Ejder’ olarak tanınan Adnan Ayberk’in bilinmeyen hayatı

KAYARAK BAŞINI DUVARA VURDU, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ancak son yıllarda sanatçının parkta donarak ölmediği belirtildi. Ayberk'in yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu bu hastalıklara bağlı beyin kanaması geçirdiği ya da kayarak başına duvara çarptığı ve bu nedenle vefat ettiği söylendi. Sanatçı vefat ettiğinde henüz 40 yaşındaydı!