Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:23
Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı…‘Yadigar Ejder’ olarak tanınan Adnan Ayberk'in bilinmeyen hayatı
Yeşilçam'ın gizli yıldızlarından biri olan Adnan Ayberk, özellikle Kemal Sunal'ın 'Avanak Apti' filminde canlandırdığı 'Yadigar Ejder' rolüyle hafızalara kazındı. Dönemin sevilen yardımcı oyuncularından olan Ayberk, birçok unutulmaz yapımda izleyicinin gönlünde taht kurdu. Ancak onun hayat hikayesi ve erken yaştaki vefatı, sevenlerini derin bir hüzne boğdu. İşte Yeşilçam'ın 'Yadigar Ejder'i olarak bilinen Adnan Ayberk'in bilinmeyen yaşam öyküsü…