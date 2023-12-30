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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69'luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:25

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69'luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu, son olarak lüks yalısından yeni yıl paylaşımlarında bulundu. Gülşen Bubikoğlu'nun bir karesinde kendisini inceltmek isterken etrafı yamulttuğu da dikkatli gözlerden kaçmadı... İşte Gülşen Bubikoğlu'nun yeni pozları...

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarına yenilerini ekledi...

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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