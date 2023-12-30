Yeşilçam’ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69’luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarına yenilerini ekledi...