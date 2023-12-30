Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
11:25
Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu lüks yalısının bahçesinden paylaştı! 69'luk Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri içmiş gibi!
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşçasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu, son olarak lüks yalısından yeni yıl paylaşımlarında bulundu. Gülşen Bubikoğlu'nun bir karesinde kendisini inceltmek isterken etrafı yamulttuğu da dikkatli gözlerden kaçmadı... İşte Gülşen Bubikoğlu'nun yeni pozları...