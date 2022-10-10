Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 15:28

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ' Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! "Böyle güzellik olmaz"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu'nun 'Sonbahar stili' sosyal medyayı kasıp kavurdu. Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile mest etti. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...