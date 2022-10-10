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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ' Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! "Böyle güzellik olmaz"
Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 15:28

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ' Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! "Böyle güzellik olmaz"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu'nun 'Sonbahar stili' sosyal medyayı kasıp kavurdu. Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile mest etti. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ’ Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! Böyle güzellik olmaz

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ’ Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! Böyle güzellik olmaz

Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ’ Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! Böyle güzellik olmaz

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ’ Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! Böyle güzellik olmaz

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu ’ Sonbahar stili’ ile sosyal medya yaktı geçti! Böyle güzellik olmaz

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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