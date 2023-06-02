Giriş Tarihi: 02.06.2023 06:25

Yeşilçam'ın kayıp kızı Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i tanınmaz halde! Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un unutulmaz filmleri arasında yer almıştı Gülen Gözler filmi...Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, repliklerinin dilden dile dolaştığı unutulmaz film 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...