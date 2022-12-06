Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:51
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan 'Yok artık' dedirtti! Afrodit Banu Alkan hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı!
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yer aldığı filmlerle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Son yıllarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettirmeyi başaran Banu Alkan hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Güzelliği dillere destan olan Banu Alkan'ın hayatı sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Banu Alkan şimdilerde ise sosyal medya üzerinden hayranlarıyla biraraya gelmeye devam ediyor. Peki hepimizin Banu Alkan olarak tanıdığı sanatçının gerçek ismini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Afrodit lakaplı güzel oyuncu Banu Alkan'ın gerçek ismi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...