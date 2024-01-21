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Haberler Galeri Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 12:43

Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforoğlu'nu ne yazık ki 2019 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiştik. Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde boy gösteren Enis Fosforoğlu'nun kızı da ünlü çıktı. Sanat kökenli bir aileden gelen Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Enis Fosforoğlu'nun kızının oyuncu ve yönetmen olduğunu biliyor muydunuz? Meğer herkes tanıyormuş...

Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Enis Fosforoğlu, 14 Haziran 1948 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü isim Keloğlan, Herkesin Sevgilisi, Debeder, Zeyno ve Seven Unutmaz gibi bir çok filmde rol almıştı. Sevilen oyuncunun kızı da çok ünlü! Enis Fosforoğlu'nun kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Sanat kökenli bir aileden gelen Enis Fosforoğlu, aynı zamanda Belkıs Dilligil, Avni Dilligil ve Aliye Rona gibi isimlerle akrabadır.

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Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.

Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun da oğlu.

Yeşilçam’ın usta ismi Enis Fosforoğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Zeyno ile kariyerine başlayan Fosforoğlu, ölümüne dek pek çok yapımda rol almıştır.

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