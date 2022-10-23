Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
12:40
Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir döneme damga vuran 'Doktorlar' adlı dizide hayat verdiği 'Fikret Eralp' karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle dudak uçuklattırıyor. Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, nasıl zayıfladığını açıkladı.