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Haberler Galeri Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 12:40

Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir döneme damga vuran 'Doktorlar' adlı dizide hayat verdiği 'Fikret Eralp' karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle dudak uçuklattırıyor. Yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, nasıl zayıfladığını açıkladı.

Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıkmıştı. 48 yaşındaki başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fazla kilolarından kurtulmuştu.

Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

Şimdilerde inanılmaz değişimiyle resmen genç kıza dönen ünlü oyuncu, fit halini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

Son olarak 'Hayaller ve Hayatlar' adlı internet dizisinde 'Melike' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

Arkadaşları ile vakit geçirdiğini dile getiren Bozoğlu, "Çok harika bir gece geçirdim. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Aşırı mutluyum şu an" diyerek duygularını paylaştı.

Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

"OKUDUĞUM İKİ SENARYO VAR"

Geçmişten günümüze beğenilen projelerde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, "Okuduğum iki senaryo var. Yüksek ihtimalle ikisi de olumlu olacak. Birisi dijital platforma, ötekisi televizyona. Zamanı gelince -eğer olursa- öğrenirsiniz zaten. Ama ikisi de beni heyecanlandırdı" dedi.

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