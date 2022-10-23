Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verme sırrını açıkladı! İnanılmaz değişimiyle genç kıza döndü!

"OKUDUĞUM İKİ SENARYO VAR"

Geçmişten günümüze beğenilen projelerde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, "Okuduğum iki senaryo var. Yüksek ihtimalle ikisi de olumlu olacak. Birisi dijital platforma, ötekisi televizyona. Zamanı gelince -eğer olursa- öğrenirsiniz zaten. Ama ikisi de beni heyecanlandırdı" dedi.