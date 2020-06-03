Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Kuruluş Osman 24. bölüm sürpriz bir isimler ekranlara gelecek. Kuruluş Osman kadrosuna katılan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı sonrası dikkatleri üzerine çeken Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle hikayeye dahil olacak. Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile de şaşırttı... İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu...