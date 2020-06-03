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’in eşi “” rolüyle kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu ilgi odağı oldu!

24. bölüm sürpriz bir isimler ekranlara gelecek. Kuruluş Osman kadrosuna katılan ünlü oyuncu ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan sonrası dikkatleri üzerine çeken Yeşim Ceren Bozoğlu, 'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle hikayeye dahil olacak. Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi 'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. ilgi odağı olan ile de şaşırttı... İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 15:53
Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

24. bölüm sürpriz bir isimler ekranlara gelecek. Kuruluş Osman kadrosuna katılan ünlü oyuncu ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan sonrası dikkatleri üzerine çeken Yeşim Ceren Bozoğlu, 'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle hikayeye dahil olacak.

Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Son bölümde Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan , oğlu Bahadır'ın annesi 'un Kayı Obası'na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak.

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Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. ilgi odağı olan değişimi ile de şaşırttı... İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimler...

Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Cengiz Kurtoğlu

Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Pelin Öztekin

Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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