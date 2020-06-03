Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi “Hazal Hatun” rolüyle Kuruluş Osman kadrosunda! Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile de şaşırttı... İşte verdiği kilolar ile adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimler...