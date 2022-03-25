Yıldız futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları tıpkı babası! Amine Gülşe’den eşi Mesut Özil’e övgüler: Harika bir baba!

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Amine Gülşe, güzellik merkezine Almanya plakalı 15 milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka aracıyla geldi. 2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi. İşte Amine Gülşe'nin kızı Eda ve eşi Mesut Özil ile çok özel açıklamaları...