Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:57
Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat'tan mayolu pozlar!
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Aybüke Pusat tatile doymuyor. Eylül ayında verdiği mayolu pozları ile sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Aybüke Pusat "Yaz bitti derken başıma gelenler…" dedi. Daha önce yer çekimine meydan okuduğu pozları ile sosyal medyayı kasıp kavuran Aybüke Pusat esnek vücuduyla dikkat çekmişti. Yılın son sıcak günlerinin keyfini çıkaran Aybüke Pusat'ın mayolu pozları büyük beğeni topladı. İşte Aybüke Pusat'ın sosyal medyada kısa sürede trend olan tatil pozları...