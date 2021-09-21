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Haberler Galeri Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat'tan mayolu pozlar!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:57

Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat'tan mayolu pozlar!

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Aybüke Pusat tatile doymuyor. Eylül ayında verdiği mayolu pozları ile sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Aybüke Pusat "Yaz bitti derken başıma gelenler…" dedi. Daha önce yer çekimine meydan okuduğu pozları ile sosyal medyayı kasıp kavuran Aybüke Pusat esnek vücuduyla dikkat çekmişti. Yılın son sıcak günlerinin keyfini çıkaran Aybüke Pusat'ın mayolu pozları büyük beğeni topladı. İşte Aybüke Pusat'ın sosyal medyada kısa sürede trend olan tatil pozları...

Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat’tan mayolu pozlar!

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Aybüke Pusat tatile doymuyor.

Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat’tan mayolu pozlar!

Daha önce yer çekimine meydan okuduğu pozları ile sosyal medyayı kasıp kavuran Aybüke Pusat esnek vücuduyla dikkat çekmişti.

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Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat’tan mayolu pozlar!

Kumsalda verdiği pozları günlerce konuşulan Aybüke Pusat düzgün fiziği ile tam not almıştı.

Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat’tan mayolu pozlar!

Yılın son sıcak günlerinin keyfini çıkaran Aybüke Pusat'ın mayolu pozları büyük beğeni topladı.

Yılın son sıcak günlerinde Aybüke Pusat’tan mayolu pozlar!

İşte Aybüke Pusat'ın sosyal medyada kısa sürede trend olan tatil pozları...

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