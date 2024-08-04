Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
14:37
Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! “Sanki kopyası”
Güçlü sesiyle gönüllere taht kuran Ebru Gündeş, özel hayatı ile her zaman magazin gündeminin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor. Ebru Gündeş'in hayatını araştıran hayranları hakkındaki gerçek karşısında adeta şoke oldu. Ebru Gündeş'in herkesten sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor muydunuz? Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in ikici evliliğinden bir kızı daha olmuş. Ünlü şarkıcı öz kardeşiyle hiç görüşmüyor. Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler hayretler içinde kalıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği görenleri şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi…