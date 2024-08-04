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Haberler Galeri Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! “Sanki kopyası”
Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:37

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! “Sanki kopyası”

Güçlü sesiyle gönüllere taht kuran Ebru Gündeş, özel hayatı ile her zaman magazin gündeminin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor. Ebru Gündeş'in hayatını araştıran hayranları hakkındaki gerçek karşısında adeta şoke oldu. Ebru Gündeş'in herkesten sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor muydunuz? Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in ikici evliliğinden bir kızı daha olmuş. Ünlü şarkıcı öz kardeşiyle hiç görüşmüyor. Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler hayretler içinde kalıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği görenleri şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi…

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! Sanki kopyası

Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu... Ebru Gündeş'in yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi takipçilerini şaşırttı. Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği bir kız kardeşi olduğu biliyor muydunuz?

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! Sanki kopyası

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! Sanki kopyası

Ebru Gündeş'in Aslıhan Gündeş Akça adında bir kız kardeşi olduğunu biliyor musunuz?

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! Sanki kopyası

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı görenlerin dili tutuldu! Sanki kopyası

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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