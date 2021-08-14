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Haberler Galeri Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 10:17

Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu!

'En Son Babalar Duyar' dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Özkan anne oldu. Çocuk oyuncu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocuk yıldızın, değişimi sosyal medyada gündem oldu. 8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile hayatını birleştiren oyuncu bebeğini kucağına aldı. Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.

Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar’ın Ceren’i Jale Özkan anne oldu!

2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan 'En Son Babalar Duyar'dizisinin Ceren'i Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz temmuz ayında dünyaya geldi.

Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar’ın Ceren’i Jale Özkan anne oldu!

Uzun süredir setlerden uzak olan Jale Özkan, İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yaptı ve kızına İpek adını verdi.

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Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar’ın Ceren’i Jale Özkan anne oldu!

Özkan , doğum öncesi çekilen bu fotoğrafı "En duygusal ve heyecanlı ayrılıktı. Allah'ım ayırmasın bir daha…" notu ile paylaştı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar’ın Ceren’i Jale Özkan anne oldu!

İpek Bebek bugün 40 günlük oldu. Jale Özkan kızının fotoğrafına "En kıymetlim" notunu düştü...

Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar’ın Ceren’i Jale Özkan anne oldu!
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