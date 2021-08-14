Yıllar sonra ortaya çıktı! En Son Babalar Duyar’ın Ceren’i Jale Özkan anne oldu!

'En Son Babalar Duyar' dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Özkan anne oldu. Çocuk oyuncu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocuk yıldızın, değişimi sosyal medyada gündem oldu. 8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile hayatını birleştiren oyuncu bebeğini kucağına aldı. Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.