Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
10:37
Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi!
2012 yılında evlendiği Berkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak ikiliden evlilik haberi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlandı. İşte Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilişkisindeki son dakika gelişmesinin detayları...