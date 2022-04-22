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Haberler Galeri Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:37

Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi!

2012 yılında evlendiği Berkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak ikiliden evlilik haberi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlandı. İşte Aslı Enver ile Önder Öztarhan ilişkisindeki son dakika gelişmesinin detayları...

Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde sildi!

Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde sildi!

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.

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Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde sildi!

AŞK İTİRAFI

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde sildi!

"Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.

Yine hüsran! Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde sildi!

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında teve2'de yayınlanan 'Magazin Masası' programına Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti.

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