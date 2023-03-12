Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

Bu seçim özellikle muhalefet tarafından 14 Mayıs'ta sandık başında değil, öncesinde sosyal medyada kazanılmaya çalışılacak. Önünüze her saat başı sokak röportajı ya da özel haber diye yutturulan düzmece görüntüler çıkacak. Dijital dünyanın tüm efektleri ve kandırmacaları, oyların yönünü değiştirmek için kullanılacak. Milleti galeyana getirmek için akla hayale gelmeyecek pek çok tezgah düzenleyecekler. Bunun ilk denemelerini stadyumlarda yaptılar. İnanın ki durmayacaklar. Maçları provoke edecekler. Kadınlar Günü'nü provoke edecekler. Din, mezhep, etnik kimlik, taraftarlık, cinsel ayrımcılık, eşcinsellik ve daha pek çok "fay hattını" tetiklemeye çalışacaklar.