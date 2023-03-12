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Haberler Galeri Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:45

Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

"Dünya siyaset tarihinin belki de en "kirletilmeye aday" seçim dönemine giriyoruz." diyen GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ uyardı: Her gördüğünüze inanmayın! Dijital dünyanın tüm efektleri ve kandırmacaları, oyların yönünü değiştirmek için kullanılacak. Milleti galeyana getirmek için akla hayale gelmeyecek pek çok tezgah düzenleyecekler. Muhafazakar imajı yaratılmış başörtülü bir kadınla sözde rastgele bir sokak röportajı yapıp "Yahudi gelse, Papa gelse, ona oy veririm. Artık bu ülkeyi Müslüman biri yönetmesin." dedirtmek, Ya AK Parti'yi destekleyenlere hakaretler yağdıran, "15 Mayıs'ta çöp olacaksınız" diyen Yunus Günçe trolüne ne buyrulur?

YÜKSEL AYTUĞ
Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

Dünya siyaset tarihinin belki de en "kirletilmeye aday" seçim dönemine giriyoruz. Buradan herkesi uyarmayı bir görev sayıyorum: Her gördüğünüze inanmayın!

Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

Bu seçim özellikle muhalefet tarafından 14 Mayıs'ta sandık başında değil, öncesinde sosyal medyada kazanılmaya çalışılacak. Önünüze her saat başı sokak röportajı ya da özel haber diye yutturulan düzmece görüntüler çıkacak. Dijital dünyanın tüm efektleri ve kandırmacaları, oyların yönünü değiştirmek için kullanılacak. Milleti galeyana getirmek için akla hayale gelmeyecek pek çok tezgah düzenleyecekler. Bunun ilk denemelerini stadyumlarda yaptılar. İnanın ki durmayacaklar. Maçları provoke edecekler. Kadınlar Günü'nü provoke edecekler. Din, mezhep, etnik kimlik, taraftarlık, cinsel ayrımcılık, eşcinsellik ve daha pek çok "fay hattını" tetiklemeye çalışacaklar.

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Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

Bilmem bu konuda yaşadığımız son örnekler dikkatinizi çekti mi? Sosyal medyada rastladım. Muhafazakar imajı yaratılmış başörtülü bir kadınla sözde rastgele bir sokak röportajı yapmışlar.

Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

Kadın diyor ki, "Yahudi gelse, Papa gelse, ona oy veririm. Artık bu ülkeyi Müslüman biri yönetmesin.

Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!

" Ya AK Parti'yi destekleyenlere hakaretler yağdıran, "15 Mayıs'ta çöp olacaksınız" diyen Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi "planlı" tatbikatlar.

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