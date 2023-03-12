Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
08:45
Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi “planlı” tatbikatlar!
"Dünya siyaset tarihinin belki de en "kirletilmeye aday" seçim dönemine giriyoruz." diyen GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ uyardı: Her gördüğünüze inanmayın! Dijital dünyanın tüm efektleri ve kandırmacaları, oyların yönünü değiştirmek için kullanılacak. Milleti galeyana getirmek için akla hayale gelmeyecek pek çok tezgah düzenleyecekler. Muhafazakar imajı yaratılmış başörtülü bir kadınla sözde rastgele bir sokak röportajı yapıp "Yahudi gelse, Papa gelse, ona oy veririm. Artık bu ülkeyi Müslüman biri yönetmesin." dedirtmek, Ya AK Parti'yi destekleyenlere hakaretler yağdıran, "15 Mayıs'ta çöp olacaksınız" diyen Yunus Günçe trolüne ne buyrulur?