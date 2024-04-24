Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 14:49

Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”

Yüzünü ve boynunu gerdiren, göz kapaklarını aldıran ünlü isim, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Gençlik için anne sütü, sünnet derisi gibi yöntemleri kullanan 45 yaşındaki Selen Görgüzel sonunda yüzünü ve boynunu gerdirdi. Bu halini "Çok gergin olduğum doğrudur" notuyla paylaşmıştı. Selen Görgüzel estetik modasına uydu. 45 yaşındaki Selen Görgüzel, sosyal medyanın diline düştü. Selen Görgüzel'i kimse tanıyamadı. Selen Görgüzel'in inanılmaz değişimine yorum yağdı…

Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”

Selen Görgüzel yüzünü gerdirmişti. Sosyal medya hesabından "Çok gergin olduğum doğrudur" notu ile paylaşmıştı. Selen Görgüzel, yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”

Selen Görgüzel'de estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”

Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında estetikli halini paylaşmıştı.

Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”

45 yaşındaki Selen Görgüzel, son hali sosyal medyadan paylaşmıştı.

Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”

Selen Görgüzel, sosyal medyanın diline düştü. Selen Görgüzel'i kimse tanıyamadı.

SON DAKİKA