Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
14:49
Yüzünü gerdiren Selen Görgüzel’i tanıyabilene aşk olsun! “Vallahi Hande Yener sandım”
Yüzünü ve boynunu gerdiren, göz kapaklarını aldıran ünlü isim, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Gençlik için anne sütü, sünnet derisi gibi yöntemleri kullanan 45 yaşındaki Selen Görgüzel sonunda yüzünü ve boynunu gerdirdi. Bu halini "Çok gergin olduğum doğrudur" notuyla paylaşmıştı. Selen Görgüzel estetik modasına uydu. 45 yaşındaki Selen Görgüzel, sosyal medyanın diline düştü. Selen Görgüzel'i kimse tanıyamadı. Selen Görgüzel'in inanılmaz değişimine yorum yağdı…