Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

Şikayet üzerine belediye, Say'ın evine tespit için zabıtaları göndermiş ancak Say'ı evde bulamamışlar. Birkaç defa daha gelip Say'ın ABD'de olduğu öğrenen zabıtalar, kapıya bir yazı bırakıp belediye ile irtibata geçmesini istemişler.