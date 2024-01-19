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Haberler Galeri Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:08

Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

Fazıl Say, 4 Ocak'ta,Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdiğini, bunu yaparken de apartmanların perde duvarlarını yıkmıştı.Herkes depreme karşı apartmanlarını güçlendirmeye çalışırken Fazıl Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu benim haberim ile öğrenen komşularının soluğu, Beşiktaş Belediyesi'nde almıştı.Şikayet üzerine belediye, Say'ın evine tespit için zabıtaları göndermiş ancak Say'ı evde bulamamışlar. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...

Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

4 Ocak'ta, Fazıl Say'ın, Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdiğini, bunu yaparken de apartmanların perde duvarlarını yıktığını yazmıştım.

Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

Herkes depreme karşı apartmanlarını güçlendirmeye çalışırken Fazıl Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu benim haberim ile öğrenen komşularının soluğu, Beşiktaş Belediyesi'nde aldığını öğrendim.

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Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

Şikayet üzerine belediye, Say'ın evine tespit için zabıtaları göndermiş ancak Say'ı evde bulamamışlar. Birkaç defa daha gelip Say'ın ABD'de olduğu öğrenen zabıtalar, kapıya bir yazı bırakıp belediye ile irtibata geçmesini istemişler.

Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

Henüz Say'dan bir ses soluk çıkmamış. En son 16 Ocak'ta New York'ta konser veren Say'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı

Ünlü piyanistin, diken üstünde olan komşularının, apartmanlara 'riskli' raporunun verilip mühürlenmesinden korktukları kulağıma geldi.

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