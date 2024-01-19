Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
07:08
Zabıta ve komşuları Fazıl Say’ı bekliyor! Evi satın alıp perde duvarları yıkmıştı
Fazıl Say, 4 Ocak'ta,Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdiğini, bunu yaparken de apartmanların perde duvarlarını yıkmıştı.Herkes depreme karşı apartmanlarını güçlendirmeye çalışırken Fazıl Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu benim haberim ile öğrenen komşularının soluğu, Beşiktaş Belediyesi'nde almıştı.Şikayet üzerine belediye, Say'ın evine tespit için zabıtaları göndermiş ancak Say'ı evde bulamamışlar. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...