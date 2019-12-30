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  • Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...

'un Damla'sı cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından biri de 'un Damla'sı verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı adeta salladı. 1 milyon takipçisi bulunan kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Simay Barlas geçtiğimiz günlerde Zalim İstanbul'daki partneri 'Civan Yılmaz' karakterini canlandıran ile görüntülenmişti. Zalim İstanbul'un genç oyuncularının aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Deneyimli isimlerin yanı sıra genç oyuncularıyla da dikkat çeken Zalim İstanbul dizisinin özellikle kadın oyuncuları güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden Simay Barlas sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunan Simay Barlas iddialı halleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden olan en çok aratılanlardan. İşte 'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:05
Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından biri de 'un Damla'sı verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı adeta salladı. 1 milyon takipçisi bulunan kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Simay Barlas geçtiğimiz günlerde Zalim İstanbul'daki partneri 'Civan Yılmaz' karakterini canlandıran ile görüntülenmişti. Zalim İstanbul'un genç oyuncularının aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Deneyimli isimlerin yanı sıra genç oyuncularıyla da dikkat çeken Zalim İstanbul dizisinin özellikle kadın oyuncuları güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden Simay Barlas sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunan Simay Barlas iddialı halleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden olan en çok aratılanlardan. İşte 'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...
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Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...

BENGÜ

2 Nisan 1979

Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...
Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...

MERVE BOLUĞUR

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Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan Simay Barlas...
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