Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

Zalim İstanbul dizisinin Seher'i olarak izlediğimiz güzel oyuncu Deniz Uğur, dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyadan sık sık tatil paylaşımları yapan Deniz Uğur, takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Deniz Uğur siyah bikinili pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur, bayram tatilini Bodrum'da geçiren ünlüler arasındaydı. Önceki gün Yalıkavak'taki Moon Beach'te objektiflere takılan Deniz Uğur, denize girmek yerine gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti. Güzel oyuncunun boyu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Deniz Uğur'un ve diğer ünlü isimlerin boyları…