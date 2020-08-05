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Haberler Galeri Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

'un yıldızı bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

dizisinin Seher'i olarak izlediğimiz güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşımları yapan Deniz Uğur, takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Deniz Uğur bikinili pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur, bayram tatilini 'da geçiren ünlüler arasındaydı. Önceki gün Yalıkavak'taki 'te objektiflere takılan Deniz Uğur, denize girmek yerine gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti. Güzel oyuncunun boyu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Deniz Uğur'un ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:58
Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

dizisinin Seher'i olarak izlediğimiz güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde almıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşımları yapan Deniz Uğur, takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Deniz Uğur bikinili pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Oyuncu Deniz Uğur, bayram tatilini 'da geçiren ünlüler arasındaydı. Önceki gün Yalıkavak'taki 'te objektiflere takılan Deniz Uğur, denize girmek yerine gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti. Güzel oyuncunun boyu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Deniz Uğur'un ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

PINAR ALTUĞ

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Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

PINAR ALTUĞ - 1,74 CM

Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

NEHİR ERDOĞAN

Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

NEHİR ERDOĞAN - 1,74 CM

Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

SALMA HAYEK

Zalim İstanbul'un yıldızı Deniz Uğur siyah bikinisiyle ilgi odağı oldu! Tüm gözler onun üstündeydi!

SALMA HAYEK - 1,57 CM

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