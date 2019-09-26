Zehra Çilingiroğlu aşkta aradığını buldu! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle böyle görüntülendi...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı kızı Zehra Çilingiroğlu son dönemde her yaptığıyla magazin gündemine haber oluyor. 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu özellikle aşk hayatı ile çok konuşuluyor. En az annesi Hülya Avşar kadar merak edilen Zehra Çilingiroğlu bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte. Genç çift Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun daha önce tatil görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Oldukça keyifli oldukları görülen genç çift Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aracı ile mekandan ayrıldı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri... Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı kızı Zehra Çilingiroğlu son dönemde her yaptığıyla magazin gündemine haber oluyor. 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu özellikle aşk hayatı ile çok konuşuluyor. En az annesi Hülya Avşar kadar merak edilen Zehra Çilingiroğlu bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte. Genç çift Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun daha önce tatil görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Oldukça keyifli oldukları görülen genç çift Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aracı ile mekandan ayrıldı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri... ERCAN - NAZAN KESAL HAYFA SAFİ TULUN