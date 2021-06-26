Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

Ünlü oyuncu Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta'nın aşkı son sürat devam ediyor. Reklam aşkı iddialarını çürüten çift, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ihanet iddialarını da umursamadı. Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşmesi magazin basınına yansıdı, ancak görüntülerin eski olduğu ileri sürüldü. İlişkilerine doludizgin devam eden ikiliden Can Yaman sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yaman, aileye giren Leotta'yı İstanbul turunun ardından Bodrum'a götürdü. Tekneyle tatil keyfi yapan ikilinin romantik anları objektiflere yansıdı. Bir ara aşka gelen Diletta Leotta, sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu...