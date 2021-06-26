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Haberler Galeri Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:06

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

Ünlü oyuncu Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta'nın aşkı son sürat devam ediyor. Reklam aşkı iddialarını çürüten çift, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ihanet iddialarını da umursamadı. Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşmesi magazin basınına yansıdı, ancak görüntülerin eski olduğu ileri sürüldü. İlişkilerine doludizgin devam eden ikiliden Can Yaman sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yaman, aileye giren Leotta'yı İstanbul turunun ardından Bodrum'a götürdü. Tekneyle tatil keyfi yapan ikilinin romantik anları objektiflere yansıdı. Bir ara aşka gelen Diletta Leotta, sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu...

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

Diletta Leotta'ya İstanbul Boğazı'nın yanı sıra turistlik yerlerini gezdiren Can Yaman, İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

Sevgilisiyle baş başa kalmak için tüm detayları planlayan 31 yaşındaki oyuncu, görüntülenmemek için yoğun çaba sarf etmese de başarılı olamadı.

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

TEKNEDE ROMANTİK DAKİKALAR

Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı oyuncu, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi! Aileye giren Diletta Leotta sevgilisi Can Yaman'ı öpücüklere boğdu!

Teknenin arkasında sohbet ettiği Yaman'a sevgi gösterisinde bulunan spor spikeri telefon görüşmesi yaptığı sırada, oyuncu da teknenin ön kısmına geçerek uzanmayı tercih etti.

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