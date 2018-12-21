Fazladan çalışan işçinin mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla mesai ücretleri hakkında bilinmesi gereken birçok detay var. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in bu konuyla ilgili yazdığı yazı.

Türkiye'de işçiler için haftalık çalışma süresi 45 saat. Bunu aşan her dakika için para ödenmesi gerekiyor. Ödenecek para günlük ücretin 1.5 katı oluyor. Hesap ise zor değil. Mesai vermeyen işyeri tazminat öderken idari ceza da kesiliyor. Türkiye'de çalışanların kıdem tazminatından sonra en büyük sorunları mesailerde (fazla çalışma) yaşanıyor. Milyonlarca arkadaşımız iş yerlerinde olması gerkenden çok çalıştırılıyor, izin günleri hiçe sayılıyor. Hatta resmi tatiller bile dikkate alınmıyor. Bütün bunların bir karşılığı olması gerekirken, birçok işyeri paraları ödemiyor. Mesai parası işçinin en temel haklarından biridir ve ödenmesi gerekir. Üstelik kanun bunun ölçüsünü de koymuş durumda. Bu sorunla ilgili bize de çok fazla soru gelmeye başladı. Suat Yılmaz isimli okurumuz da fazla mesai yapıp karşılığını alamayanlardan. Sorusu şöyle: