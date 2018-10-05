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100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı

'de bir adam 1 milyon sterlin değerindeki 'nın aynısını üretti. Aracı görenler gerçeğinden ayırt edemedi.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 16:54
100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı

100 sterlin karşılığında eski bir araba satın alan Nick Truman, online alışveriş sitesi eBay üzerinden yaptığı 15 bin sterlinlik harcamanın ve saatlerce süren çalışmanın ardından 'nın kopyasını üretti.

100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı

Saatte 200 km hıza ulaşabilen arabayı kendi imkanlarıyla değerinin çok altında bir harcama ile üreten Truman, İngiliz basınına yaptığı açıklamada arabayı çocuklarıyla birlikte eğlence için ürettiklerini açıkladı.

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100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı

İşte Truman'ın kopya otomobili...

100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı
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100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı
100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı
100 sterline aldı! 1 milyon sterlinlik araç yaptı
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