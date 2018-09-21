2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı

Fransız otomotiv devi Peugeot'un yeni otomobili e-Legend'ın fotoğraflarını paylaştı. Peugeot, 2018 Peugeot e-Legend'ı Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Peugeot bir yandan yenilikçi teknoloji ve çözümlerle var olan ürün gamını yeniliyor ve modernize ederek otomobil dünyasının nabzını tutuyor, diğer yandan ise son derece yenilikçi ve radikal konsept otomobillerle geleceğe ışık tutuyor. Tıpkı Paris Otomobil Fuarı'nda örtüsü açılacak olan Peugeot e-Legend Concept gibi. Yeni konsept otomobili değerlendiren Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato; 'Peugeot e-Legend Concept sadece bir teknolojik manifesto niteliğini taşımıyor. Bu konsept otomobil aynı zamanda geleceğe odaklanmış ilerici ve yenilikçi bir marka olan Peugeot'nun vizyonunu gözler önüne seriyor. Peugeot için otonom ve elektrik çok önemli değerler. Sıkıcı bir tasarım asla DNA'mızın bir parçası olmayacak.' dedi.