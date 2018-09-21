2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı

Yeni konsept otomobili değerlendiren Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato; "Peugeot e-Legend Concept sadece bir teknolojik manifesto niteliğini taşımıyor. Bu konsept otomobil aynı zamanda geleceğe odaklanmış ilerici ve yenilikçi bir marka olan Peugeot'nun vizyonunu gözler önüne seriyor. Peugeot için otonom ve elektrik çok önemli değerler. Sıkıcı bir tasarım asla DNA'mızın bir parçası olmayacak." dedi.