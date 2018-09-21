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e-Legend Concept ortaya çıktı

Fransız otomotiv devi 'un yeni i e-Legend'ın fotoğraflarını paylaştı. Peugeot, e-Legend'ı Otomobil 'nda tanıtacak.

Giriş Tarihi: 21.09.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 15:38
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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı

bir yandan yenilikçi teknoloji ve çözümlerle var olan ürün gamını yeniliyor ve modernize ederek dünyasının nabzını tutuyor, diğer yandan ise son derece yenilikçi ve radikal otomobillerle geleceğe ışık tutuyor.

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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı

Tıpkı 'nda örtüsü açılacak olan e-Legend Concept gibi.

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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı

Yeni i değerlendiren CEO'su Jean-Philippe Imparato; " sadece bir teknolojik manifesto niteliğini taşımıyor. Bu konsept otomobil aynı zamanda geleceğe odaklanmış ilerici ve yenilikçi bir marka olan Peugeot'nun vizyonunu gözler önüne seriyor. Peugeot için otonom ve elektrik çok önemli değerler. Sıkıcı bir tasarım asla DNA'mızın bir parçası olmayacak." dedi.

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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı
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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı
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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı
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e-Legend Concept ortaya çıktı
2018 Peugeot e-Legend Concept ortaya çıktı
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