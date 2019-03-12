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2019 'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

tutkunlarının merakla beklediği , bu yıl da fırtına gibi başladı. Adeta yıldızlar geçidine sahne olan , tasarımıyla öne çıkan birçok araca ev sahipliği yaptı. Fuarda birbirinden dikkat çekici otomobiller tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 12:18
2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Her yıl Mart ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan , bu yıl geçmiş yıllara göre oldukça fazla sayıda farklı otomobil tasarımını otomobil hayranlarıyla buluşturdu. Özellikle elektrikli ve konsept araçların öne çıktığı fuarda birçok üretici, sıra dışı tasarıma sahip araçlarıyla gelen ziyaretçileri adeta büyüledi.

Audi, Nissan, KIA gibi dev otomobil markalarının yanı sıra; Ginetta, Koenigsegg, Hispano-Suiza gibi ülkemizde daha az bilinen üreticilerin de yer aldığı , şimdiden yıllarca konuşulacak tasarımlarıyla hafızalara kazındı bile. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkan ve birbirinden sıra dışı tasarımlarıyla kendine hayran bırakan 20 otomobil...

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Aston Martin / AM-RB 003

İngiliz üreticisi 'in Valkyrie'ye benzetilen yeni süper otomobili AM-RB 003, fuarın ilk günden beri en dikkat çeken araçlarından biri oldu. Turbo şarjlı hibrit V6 motoru, NASA onaylı aerodinamik sistemi ve harika tasarımıyla dikkat çeken aracın 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Ginetta / Akula

Bir diğer İngiliz üreticisi olan Ginetta'nın tanıttığı Akula isimli modeli, tamamen hız odaklı bir süper otomobil. Düşük ağırlığı, 6,0 litrelik V8 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla dikkat çeken Akula, tasarımıyla da üstün özelliklerinin hakkını veriyor gibi görünüyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

KIA / Imagine

Dış tasarımı kadar içiyle de dikkat çeken KIA'nın elektrikli konsept otomobili Imagine, ön panelinde tam 21 ekran barındırıyor. Kablosuz şarj edilebilen farklı bir elektrikli güç sistemine sahip olan Imagine'ın alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Hispano-Suiza / Carmen

2019 'nın en özel araçlarından biri olan Carmen, geçmişteki Hispano-Suiza araçların tasarımını günümüz teknolojisiyle harmanlıyor. Yalnızca 19 adet üretilecek bu elektrikli ; hafifliği ve toplamda 1.000 beygir gücündeki elektrikli motorlarıyla öne çıkıyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Lamborghini / Huracan Evo Spyder

Ürettiği olağanüstü spor otomobillerle tanıdığımız Lamborghini, sergilediği araçlarla 2019 'nın en başarılı üreticilerinden biri olarak gösteriliyor. 5,2 litrelik 640 beygir gücündeki V10 motoruyla dikkat çeken da Lamborghini'nin bu fuarda sergilediği araçlardan biri. İlginç tasarımıyla öne çıkan Huracan Evo Spyder'ın 2019'un 2. çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Lagonda / All-Terrain Concept

'in lüks markası Lagonda, Cenevre'de tanıttığı All-Terrain Concept isimli modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision Concept'ten izler taşıyan elektrikli SUV, tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. Şu an yalnızca konsept olarak tanıtılan All-Terrain Concept, 2022'den itibaren alınabilir.

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