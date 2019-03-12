2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vuran sıra dışı otomobiller!

Her yıl Mart ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve otomobil dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl geçmiş yıllara göre oldukça fazla sayıda farklı otomobil tasarımını otomobil hayranlarıyla buluşturdu. Özellikle elektrikli ve konsept araçların öne çıktığı fuarda birçok üretici, sıra dışı tasarıma sahip araçlarıyla gelen ziyaretçileri adeta büyüledi.

Audi, Nissan, KIA gibi dev otomobil markalarının yanı sıra; Ginetta, Koenigsegg, Hispano-Suiza gibi ülkemizde daha az bilinen üreticilerin de yer aldığı fuar, şimdiden yıllarca konuşulacak tasarımlarıyla hafızalara kazındı bile. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkan ve birbirinden sıra dışı tasarımlarıyla kendine hayran bırakan 20 otomobil...