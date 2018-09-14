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2019 3 resmen tanıtıldı!

Kısa süren bir teaser sürecinin ardından markası, 'den bağımsız olduktan sonra ürettiği ikinci modeli olan DS 3 'i resmi olarak duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.09.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 17:02
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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

Bundan önce tanıtılan model ise 7 adlı biraz daha büyük olan SUV modeliydi. ise Avrupa'da son derece popüler olan kompakt SUV segmentine giriş yapacak.

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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

Motor 1 TR'nin haberine göre bu yeni kompakt modelin genel görüntüsü birçok krom element gibi parçalar ile 7 'e benzetiliyor.

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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

Aracın ön farlarına baktığımız zaman genel şeklinin sade olduğunu fakat aşağı doğru uzanan gündüz farı kısmının kompleks bir görünüm sağladığını görüyoruz.

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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

Gündüz farının tasarımı, markasının ambleminin şeklini de andırıyor. Aracın arka farları ise yatay ve ince bir şekilde tasarlanmışlar.

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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

3 'in tasarım anlamındaki en farklı detayı ise arka kapılarındaki farklı gövde parçası olacaktır. Bu tasarım detayı, ufak bir 3 kapılı coupe olan DS 3'e bir gönderme şeklinde yapılmış.

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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

Ayrıca merak edenler için, bu tasarım detayı arka camın açılmasını engellemiyor. Yine yandan baktığımızda Tesla otomobillerinin kapı kollarına benzer bir kapı kolu tasarımı da görüyoruz.

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2019 3 resmen tanıtıldı!
2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

3 'in tasarımını incelerken arka kısımlara doğru geldiğimizde, aynı Jaguar E-Pace modeline benzeyen iki parçalı bir difüzör görüyoruz.

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