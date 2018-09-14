2019 DS 3 Crossback resmen tanıtıldı!

Kısa süren bir teaser sürecinin ardından DS markası, Citroen'den bağımsız olduktan sonra ürettiği ikinci modeli olan DS 3 Crossback'i resmi olarak duyurdu. Bundan önce tanıtılan model ise DS 7 Crossback adlı biraz daha büyük olan SUV modeliydi. DS 3 Crossback ise Avrupa'da son derece popüler olan kompakt SUV segmentine giriş yapacak. Motor 1 TR'nin haberine göre bu yeni kompakt modelin genel görüntüsü birçok krom element gibi parçalar ile DS 7 Crossback'e benzetiliyor. Aracın ön farlarına baktığımız zaman genel şeklinin sade olduğunu fakat aşağı doğru uzanan gündüz farı kısmının kompleks bir görünüm sağladığını görüyoruz. Gündüz farının tasarımı, DS markasının ambleminin şeklini de andırıyor. Aracın arka farları ise yatay ve ince bir şekilde tasarlanmışlar. DS 3 Crossback'in tasarım anlamındaki en farklı detayı ise arka kapılarındaki farklı gövde parçası olacaktır. Bu tasarım detayı, ufak bir 3 kapılı coupe olan DS 3'e bir gönderme şeklinde yapılmış. Ayrıca merak edenler için, bu tasarım detayı arka camın açılmasını engellemiyor. Yine yandan baktığımızda Tesla otomobillerinin kapı kollarına benzer bir kapı kolu tasarımı da görüyoruz. DS 3 Crossback'in tasarımını incelerken arka kısımlara doğru geldiğimizde, aynı Jaguar E-Pace modeline benzeyen iki parçalı bir difüzör görüyoruz.